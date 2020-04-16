Україна виявила на окупованому Донбасі понад 160 місць утримання полонених

Органи прокуратури спільно з СБУ за шість років збройної агресії РФ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За шість років збройної агресії РФ органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Більше 3,5 тисяч осіб були протиправно позбавлені волі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.

"На сьогодні за порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України) вже притягнуто до кримінальної відповідальності понад 80 осіб, стосовно 16 з них обвинувальні акти скеровані до суду", - поінформували у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогодні зранку. Було звільнено 20 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.