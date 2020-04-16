Україна виявила на окупованому Донбасі понад 160 місць утримання полонених
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
"За шість років збройної агресії РФ органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Більше 3,5 тисяч осіб були протиправно позбавлені волі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.
"На сьогодні за порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України) вже притягнуто до кримінальної відповідальності понад 80 осіб, стосовно 16 з них обвинувальні акти скеровані до суду", - поінформували у відомстві.
Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогодні зранку. Було звільнено 20 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.