Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Пісків, втрат немає

Російські окупаційні війська від початку доби, 16 квітня, один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції поблизу населеного пункту Піски.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Для обстрілу наших підрозділів поблизу селища Піски противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Ефективно використовуючи чергові вогневі засоби, українські військовослужбовці оперативно припинили злочинну активність загарбників. Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

У пресслужбі також повідомили, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 ситуація залишається стабільною. Режим «тиша» дотримується.

В районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи Об’єднаних сил. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 07.00 16 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 померла. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 274 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 40 осіб.

За добу підтверджено 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Станом на 15.00 16 квітня в ЗСУ підтвердили другу смерть від коронавірусу. В реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України.