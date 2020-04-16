Харківська ГО "ЗооКонтроль" допомагає поліції Донбасу з дезінфекцією приміщень та зброї

У Харкові громадська організації "ЗооКонтроль", яка, переймається питаннями захисту тварин, вже має досвід допомоги поліцейським у містах Донбасу в умовах карантину: вона взяла на себе забезпечення повної дезінфекції службових приміщень, спецтранспорту та зброї.

Про це роповіла під час онлайн-пресконференції в Укрінформі на тему "Особливості та ризики діяльності поліцейських під час карантину: проблеми та рішення", речниця ГО "ЗооКонтроль" (Харків) Наталія Зозуля.

"Почну з того, що громадська організація "ЗооКонтроль" - єдина в Україні, яка має мобільні ветеринарні комплекси. Основний напрямок роботи - відловлення безпритульних тварин, їх стерілізація, щеплення від сказу, ідентифікація за допомогою електронного мікрочіпу, внесення даних про них до власного реєстру, перетримка тварин, повернення до ареалу мешкання. Мета організації - захист населення під час карантину від небезпечних інфекцій, спільних для людей та тварин. Ми маємо досвід дезінфекції приміщень, спеціальну апаратуру, препарати для протидії коронавірусу. І не випадково, що засновник та директор ГО "ЗооКонтроль" Андрій Ревенко - він має волонтерський досвід з 2014 року - запропонував меру Попасної Луганської області Юрію Оніщенко на доброчинних засадах надати місту дезінфекційну допомогу", - розповіла Зозуля.

За її словами, за період з 26 березня по 15 квітня фахівці ЗооКонтролю власним коштом зробили у містах Попасна та Сєвєродонецьк дезінфекцію зупинок транспорту, під'їздів житлових будинків, офісів Пенсійного фонду, міського транспорту, блокпостів, у тому числі, блокпосту імені Героя України Сергія Кульчицького.

Як зазначив під час пресконференції сам Ревенко, саме тоді вирішили надати таку ж допомогу місцевій поліції.

"Зараз, під час карантину, поліція - єдина державна організація, яка може взяти ситуацію в країні під контроль. Якщо медики мають протоколи боротьби з коронавірусом, то для поліції це - невідомий ворог. У той же час поліцейські першими зустрічають загрозу, усі вони у зоні ризику, бо забезпечують захист громадян під час чергувань, а потім повертаються у свої службові приміщення, і невідомо, чи вони безпечні. Тому ми провели дезінфекцію усіх приміщень, спецтраспорту та зброї поліцейських. Працюємо за допомогою "пушки" - генератора так званого гарячого туману, де розмір дисперсних часточок сертифікованого засобу, розрахованого і на коронавірус, - усього 10 мікрон Це єфективний та безпечний спосіб дезінфекції", - зазначив Ревенко.

Допомогу поліції з боку ГО "ЗооКонтроль" оцінили учасники онлайн-пресконференції, зокрема, депутат Верховної Ради України IX скликання, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Олександр Бакумов, міський голова Попасної Юрій Оніщенко, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай, начальник Управління патрульної поліції в Луганській області Віктор Левченко.

У ході пресконференції також обговорено питання законодавства та алгоритму дій влади під час карантину, дефіциту міського бюджету, правил обсервації, забезпечення поліцейських та громадян засобами індивідуального захисту.

До речі, у Попасній зараз немає підтверджених випадків зараження коронавірусом, загалом в Луганської області - 4 випадки, кількість встановлених контактних осіб - 79. Серед захворілих на COVID-19 поліцейських немає.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Фото: en-media.tv