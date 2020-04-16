Зеленський відвідав військові навчання на Закарпатті
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи, за підтримки авіації Повітряних сил та армійської авіації Сухопутних військ, відпрацювали блокування та знищення об’єктів умовного противника, висадку з вертольотів. При підтримці штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши «ворожий» опорний пункт", - розповіли про навчання в ОП.
Зазначається, що під час одного з етапів навчань відпрацьовано поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил.
Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх керованих систем точного десантування, які перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ.
Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочав робочу поїздку до Закарпатської області.
фото: пресслужба