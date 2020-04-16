Зеленський відвідав військові навчання на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський перевірив перебіг ротних тактичних навчань із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"На гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи, за підтримки авіації Повітряних сил та армійської авіації Сухопутних військ, відпрацювали блокування та знищення об’єктів умовного противника, висадку з вертольотів. При підтримці штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши «ворожий» опорний пункт", - розповіли про навчання в ОП.

Зазначається, що під час одного з етапів навчань відпрацьовано поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил.

Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх керованих систем точного десантування, які перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ.

Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочав робочу поїздку до Закарпатської області.

фото: пресслужба