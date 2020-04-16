В українській армії - друга смерть від коронавірусу

У Львівській обласній інфекційній лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил України.

«У Збройних Силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу. Так, сьогодні в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 01.04.2020 р. (підвищена температура та утруднене дихання). У зв’язку з погіршенням самопочуття 08.04.2020 він був доправлений до Львівської обласної інфекційної лікарні, де перебував на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування. Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР-тестування 12.04.2020. Сьогодні 16.04.2020 о 10.20 він помер.

За наявною інформацією у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19, були супутні захворювання.

Командування Медичних сил України висловило співчуття близьким та рідним.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.