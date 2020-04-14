У штабі ООС розповіли подробиці вибуху на полігоні, від якого загинув військовий

Вибух на полігоні у районі проведення операції Об’єднаних сил, внаслідок якого загинув військовослужбовець, стався під час практичних стрільб із міномета калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"За попередньою інформацією, трагічна подія сталася в ході виконання вправи практичних стрільб із міномета калібру 82 мм. На місці працює оперативно-слідча група, обставини з’ясовуються", - поінформували у штабі.

Там уточнили, що під час планових занять з бойової підготовки на полігоні в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув один військовослужбовець, семеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Ще один воїн від госпіталізації відмовився.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що 14 квітня під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета, внаслідок якого загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців дістали тілесні ушкодження різної тяжкості.

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську, розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ).

Фото: Офіс генпрокурора