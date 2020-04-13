Російські окупанти зривали "тишу" біля трьох населених пунктів на Донбасі

Російські окупанти від початку доби тричі обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.

"13 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник поблизу Пісків з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв позиції Об’єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По українських позиціях поблизу Павлополя ворог застосував станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру. Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські найманці здійснили обстріл українських позицій поблизу Кримського. Там ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"На такі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, наші воїни змусили окупантів негайно припинити будь-яку активність. Втрати противника уточнюються", - зазначається в повідомленні.

За даними штабу, сьогодні, 13 квітня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.