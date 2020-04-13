Окупанти двічі зривали “тишу“ біля Павлополя

Збройні формування РФ від початку доби двічі порушили режим тиші.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

«Від початку поточної доби, 13 квітня, за наявною станом на 12.00 інформацією, збройні формування РФ двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. О 09.35 ворог розпочав обстріл оборонців н.п. Піски, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. З 11.20 зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти порушили режим тиші в районі Павлополя», - розповів речник.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії із незаборонених зразків озброєння з метою придушення ворожої збройної активності.

Втрати противника уточнюються.

Гуцуляк нагадав, що минулої доби внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ отримав поранення не сумісне з життям військовослужбовець ЗС.

«Ще один наш оборонець отримав бойове ураження. Стан здоров’я воїна — задовільний», - повідомив Гуцуляк.

Фото: Міноборони