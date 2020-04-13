На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”

Станом на 7.00 у зоні проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС.

"13 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомлені.

Минулої доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське.

Внаслідок обстрілів 12 квітня загинув боєць ЗСУ, ще один воїн отримав бойове ураження.

Фото: Міноборони