У зоні ООС не було ще жодного позитивного ПЛР-тесту на коронавірус - Зеленський

Президент Володимир Зеленський здійснив перше відрядження за багато тижнів, аби побачити українських військових на Донбасі і продемонструвати їм підтримку.

Про це він написав у Facebook за результатами поїздки на Донеччині і Запоріжжя.

"Сьогодні було перше відрядження за багато тижнів. У карантин спілкування обмежене. Але хотів побачити наших військових на Донбасі, які й в будень, і у свято, і в карантин – завжди на сторожі нашої безпеки", - зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що через епідемію коронавірусу про безпеку українських бійців треба думати вдвічі більше. Він розповів, що зараз військові живуть у так званому "червоному режимі" - обмежено пересування між містами та відрядження, вони користуються засобами захисту, постійно міряють температуру.

"Сьогодні приїхав підбадьорити, показати нашу підтримку й переконатися, що військово-мобільні госпіталі в зоні бойових дій готові надати всю необхідну допомогу. У частині, яку відвідав, є мобільна ПЛР-лабораторія, пересувний хірургічний кабінет, пересувний рентген-комплекс та мобільний стоматологічний кабінет. У зоні проведення ООС не було ще жодного позитивного ПЛР-тесту на коронавірус", - зауважив Зеленський.

Він побажав, щоб коронавірус оминув наших військових, але наголосив на важливості бути готовими боротися з ним.

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Зеленський також розповів, що дорогою до Богданівки, в полях побачив хмару диму, що, за його словами, ще більше загострило відчуття війни. "І хоча на ділянці розведення сил «Петрівське», як і на інших двох, обстрілів немає, цей дим ще більше підсилив бажання закінчити війну та досягти миру. Щоб кожен українець забув жахіття втрат і завжди почувався в безпеці. Ми все з вами витримаємо і переможемо. Обов’язково – разом", - запевнив Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у суботу перебував з робочою поїздкою в Донецькій та Запорізькій областях.