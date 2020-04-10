На Буковині померли ще двоє інфікованих коронавірусом

У Чернівецькій області сьогодні, 10 квітня, померли ще двоє людей, в яких раніше виявили коронавірус.

Про це інформують у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"У медичних закладах Буковини померли двоє пацієнтів, у яких діагностували коронавірусну інфекцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 66-річна жителька села Тереблече Глибоцького району захворіла ще 26 березня. Тривалий час лікувалася у сімейного лікаря.

"4 квітня стан жінки погіршився, її госпіталізували до реанімаційного відділення Глибоцької центральної районної лікарні. Швидкий тест на COVID-19 виявився позитивним. У хворої була двобічна нижньодольова бронхопневмонія та стенокардія. 9 квітня діагноз коронавірус підтвердили лабораторно. 10 квітня недужа померла", - повідомили в облдержадміністрації.

Інший хворий із Путильського район, йому було 78 років.

"Пацієнт потрапив до медичного закладу 8 квітня, був на кисневій дотації. Швидкий тест на COVID-19 показав позитивний результат. Чоловік мав онкологічне захворювання та нещодавно переніс операцію. На його аналізи з лабораторного центру щодо наявності чи відсутності коронавірусу ще чекають", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу на Буковині зафіксували 76 випадків COVID-19. Загальна кількість інфікованих пацієнтів склала 379 осіб.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.

Фото: АА