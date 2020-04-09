ОБСЄ зафіксувала різке збільшення порушень перемир’я біля Золотого

СММ ОБСЄ протягом минулої доби зафіксувала істотне зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Луганщині, більшість з яких відбулися біля ділянки розведення в районі Золотого.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №83/2020 від 8 квітня, передає кореспондент Укрінформу.

"У Луганській області Місія констатувала п’ятикратне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 30 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в районах на північний схід, південний схід та південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

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Відповідно до звіту, 7 квітня, патрулюючи в шести місцях довкола ділянки розведення в районі Золотого, команда СММ "чула близько 45 вибухів невизначеного походження та 60 черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета (усі, за оцінкою, за межами ділянки розведення, але в межах 5 км від її краю)".

У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши аналогічну кількість вибухів (близько 65 проти орієнтовно 60 за попередній звітний період).

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Більшість порушень, зокрема приблизно половину всіх вибухів, зафіксовано в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та в районах на південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).