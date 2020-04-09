ОБСЄ зафіксувала різке збільшення порушень перемир’я біля Золотого
Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №83/2020 від 8 квітня, передає кореспондент Укрінформу.
"У Луганській області Місія констатувала п’ятикратне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 30 вибухів)", - йдеться у звіті.
Більшість порушень зафіксовано в районах на північний схід, південний схід та південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).
Відповідно до звіту, 7 квітня, патрулюючи в шести місцях довкола ділянки розведення в районі Золотого, команда СММ "чула близько 45 вибухів невизначеного походження та 60 черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета (усі, за оцінкою, за межами ділянки розведення, але в межах 5 км від її краю)".
У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши аналогічну кількість вибухів (близько 65 проти орієнтовно 60 за попередній звітний період).
Більшість порушень, зокрема приблизно половину всіх вибухів, зафіксовано в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та в районах на південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).