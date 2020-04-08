Окупанти випустили десятки мін по позиціях ЗСУ на Донбасі

Окупанти випустили десятки мін по позиціях ЗСУ на Донбасі

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 12.00 тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил біля трьох населених пунктів, випустивши десятки мін з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомили в пресслужбі Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню… За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку майже одразу після опівночі з боку окупованого Набережного, російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го калібру по позиціях українських оборонців в районі Павлополя, а вже під ранок з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції українських захисників поблизу Мар’їнки.

Читайте також: На Донбасі - 10 порушень "тиші", окупанти гатять із важких мінометів і гранатометів

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм протягом години збройні формування Російської Федерації випустили 17 мін по українських позиціях неподалік Новоолександрівки.

«На всі обстріли противника підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів», - запевнили в пресслужбі.

У Міноборони також наголосили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 квітня в Збройних силах України зареєстровано п’ять випадків захворювання на коронавірус, один випадок з них – летальний.

Фото: Міноборони

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-