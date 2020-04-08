Окупанти випустили десятки мін по позиціях ЗСУ на Донбасі

Російські окупаційні війська станом на 12.00 тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил біля трьох населених пунктів, випустивши десятки мін з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомили в пресслужбі Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню… За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку майже одразу після опівночі з боку окупованого Набережного, російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го калібру по позиціях українських оборонців в районі Павлополя, а вже під ранок з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції українських захисників поблизу Мар’їнки.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм протягом години збройні формування Російської Федерації випустили 17 мін по українських позиціях неподалік Новоолександрівки.

«На всі обстріли противника підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів», - запевнили в пресслужбі.

У Міноборони також наголосили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 квітня в Збройних силах України зареєстровано п’ять випадків захворювання на коронавірус, один випадок з них – летальний.

Фото: Міноборони