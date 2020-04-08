Окупанти обстріляли Мар'їнку, осколком поранена місцева мешканка

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації околиць Мар’їнки місцева мешканка дістала осколкове поранення в ногу.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 7 квітня, близько 16.00, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по околицях міста Мар’їнка. Внаслідок обстрілу з гранатомета місцева мешканка громадянка Г. отримала осколкове поранення в ногу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, жінку оперативно доправили до лікарні міста Курахове та надали кваліфіковану медичну допомогу. Потерпіла від госпіталізації відмовилася, стан її здоров’я задовільний.

«Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних мешканців», - наголошують у штабі ООС.