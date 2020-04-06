На Житомирщині горить 15 гектарів лісу

У Народицькому районі Житомирщини третій день поспіль триває ліквідація низової лісової пожежі, до чого залучили рятувальників із трьох сусідніх областей.

Про це інформує Управління ДСНС України у Житомирській області.

«Наразі триває ліквідація низової лісової пожежі в Народицькому та Кліщівському лісництвах ДП «Народицьке спеціальне лісове господарство» Народицького району, що виникла 4 квітня через перекидання вогню із палаючої сухої трави», - йдеться у повідомленні.

Станом ранок пожежу не локалізували, наразі триває горіння трьома окремими осередками поблизу населених пунктів Звіздаль та Малі Миньки на загальній площі 15 га.

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На ліквідації наслідків лісової пожежі працюють 72 рятувальники та 17 одиниць техніки Управління ДСНС області, 80 представників лісових господарств, 13 одиниць техніки і авіація ДСНС. Зокрема, 5 квітня літаком АН 32-П здійснено 4 скиди води.

Крім того, залучено 44 рятувальники та 9 одиниць техніки з Рівненської, Вінницької та Хмельницької областей.

Як повідомлялося, у Чорнобильській зоні відчуження з 4 квітня гасять лісову пожежу.

Фото: ДСНС.