На Житомирщині горить 15 гектарів лісу
Про це інформує Управління ДСНС України у Житомирській області.
«Наразі триває ліквідація низової лісової пожежі в Народицькому та Кліщівському лісництвах ДП «Народицьке спеціальне лісове господарство» Народицького району, що виникла 4 квітня через перекидання вогню із палаючої сухої трави», - йдеться у повідомленні.
Станом ранок пожежу не локалізували, наразі триває горіння трьома окремими осередками поблизу населених пунктів Звіздаль та Малі Миньки на загальній площі 15 га.
На ліквідації наслідків лісової пожежі працюють 72 рятувальники та 17 одиниць техніки Управління ДСНС області, 80 представників лісових господарств, 13 одиниць техніки і авіація ДСНС. Зокрема, 5 квітня літаком АН 32-П здійснено 4 скиди води.
Крім того, залучено 44 рятувальники та 9 одиниць техніки з Рівненської, Вінницької та Хмельницької областей.
Як повідомлялося, у Чорнобильській зоні відчуження з 4 квітня гасять лісову пожежу.
Фото: ДСНС.