Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Гнутовим

Станом на 12.00 неділі російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 збройні формування Російської Федерації вже п’ять разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників у районі населеного пункту Кам’янка.

Також збройні формування Російської Федерації використовували міномет 120 калібру під час обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Гнутового.

На Луганському напрямку противник випустив дві міни 82 калібру по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Хутір Вільний.

Підрозділи Об’єднаних сил дали жорстку відповідь на провокації противника з наявних вогневих засобів.

За наявною інформацією, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua