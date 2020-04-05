Окупанти 17 разів за добу порушили "тишу": поранена місцева жителька

За минулу добу збройні формування Російської Федерації, традиційно порушуючи свої зобов’язання щодо припинення вогню, 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, ще 3 обстріли було зафіксовано 05 квітня по опівночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"04 квітня противник застосовував заборонені до розміщення біля лінії розмежування міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю... 05 квітня по опівночі російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Сім обстрілів з боку окупаційних військ учора зафіксували наші підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід": маріонетки РФ вели вогонь по оборонцях Широкиного, Тарамчука, Новомихайлівки, Славного, Водяного та Опитного, а також застосували стрілецьку зброю в районі села Павлопіль.

"Усі випадки порушень російсько-окупаційними військами Мінських домовленостей щодо відведення важких озброєнь вчора зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Загалом противник здійснив тут сім обстрілів", - йдеться у штабі ООС.

Відтак окупанти відкривали вогонь по українських військовослужбовцях поблизу Оріхового, на околицях Новотошківського та біля наших опорних пунктів поблизу села Новоолександрівка.

Окрім позицій Об’єднаних сил, окупанти 4 квітня зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли також житловий сектор селища Верхньоторецьке. В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка, яку було доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано кваліфіковану медичну допомогу.

"Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Травневе окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм – вісім мін, а також гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Вогонь російські найманці вели з напрямку селища Гольмівський поблизу Горлівки. В районі Південного і Новолуганського ворожі війська застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - додали у штабі.

За даними розвідки, 04 квітня наші воїни ліквідували двох російських окупантів, ще одного – поранили. Також українські військовослужбовці учора прицільним вогнем знищили ворожі безпілотний літальний апарат та станковий протитанковий гранатомет.

Там у штабі повідомили, що за втрат серед українських захисників немає, а випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.