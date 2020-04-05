З початку російської агресії мінна небезпека особливо гостро постала на Сході — МЗС

З початку російської агресії проти України мінна небезпека особливо гостро постала на Сході нашої держави, призвівши до численних жертв та страждань серед мирного населення.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ з нагоди відзначення Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні.

"З початку російської агресії проти України мінна небезпека особливо гостро постала на Сході нашої держави, призвівши до численних жертв та страждань серед мирного населення. Російсько-окупаційні збройні формування активно застосовують цей вид негуманної зброї на значних за масштабами територіях, що призводить до численних випадків загибелі та каліцтва серед цивільного населення, включаючи дітей. Україна спільно з міжнародними партнерами докладає значних зусиль для очищення забруднених внаслідок російської агресії територій", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні покликаний привернути увагу до масштабів цієї проблеми у світі та спонукати до активної допомоги жертвам мін та інших вибухонебезпечних пристроїв. Загальна поінформованість у сфері мінної небезпеки є вимогою сьогодення.

Як повідомлялося, 4 квітня світ відзначив Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні, який був започаткований відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 2005 році.

У 2019 році в Україні 48 цивільних загинули від мін і боєприпасів, що не розірвалися, 10 з них були дітьми.