У 2019 році на сході України 10 дітей загинули від мін і боєприпасів, що не розірвалися - ОБСЄ

"Минулого року міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети призвели до більшої кількості смертей, ніж обстріли зі стрілецької зброї та важкого озброєння. У 2019 році 10 з 48 цивільних жертв від мін і боєприпасів, що не розірвалися, — це діти", - заявив Чевік.

Він додав, що починаючи з 2017 року СММ зафіксувала близько 300 жертв серед цивільного населення від спрацювання мін і боєприпасів, що не розірвалися. Цього року таких жертв вже 12 осіб.

Чевік також привітав недавнє розмінування на ділянках розведення в Луганській і Донецькій областях, проте наголосив, що належить зробити більше.

"Існує нагальна необхідність у протимінній діяльності в місцях зосередження громадян, зокрема поблизу шкіл, лікарень та контрольних пунктів в'їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення, — сказав він.

За його словами, міни та інші вибухонебезпечні предмети також загрожують безпеці спостерігачів місії і перешкоджають виконанню мандата СММ, обмежуючи їх свободу пересування

Читайте також: Позиції ЗСУ на Донбасі обстріляли з мінометів 120 мм і 82 мм калібру

"Ми готові і надалі підтримувати Україну не тільки шляхом надання обладнання та проведення тренінгів, але також у формі консультацій з питань формулювання політики, зокрема щодо вдосконалення відповідних законодавчих актів з метою реалізації такого міжвідомчого співробітництва», - зазначив Координатор проектів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен.