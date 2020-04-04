На Донбасі - сім порушень "тиші", під Новотошківським та Оріховим працювали міномети

Упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Об'єднані сили прицільним вогнем у відповідь вчасно припинили усі ворожі провокації. Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти тричі обстріляли підрозділи Об’єднаних сил. Так, зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру бойовики вели вогонь по оборонцях Широкиного, великокаліберні кулемети окупанти також застосовували проти захисників Славного і Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації тричі вдалися до мінометних обстрілів позицій Об’єднаних сил. Поблизу Оріхового бойовики з напрямку Золотого-5 випустили по наших опорних пунктах дев’ять мін 82-го калібру та сім пострілів з гранатометів різних систем. Міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін окупанти також застосували для обстрілу околиць Новотошківського.

Позиції Об’єднаних сил в районі Південного окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується. На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна", - зазначили у штабі.

Окрім того, у штабі додали, що випадків захворювання на COVID-19 серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Фото: МОУ