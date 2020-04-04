Прокуратура зафіксувала порушення бойовиками "ДНР" законів війни в умовах пандемії

Прокуратура Донецької області внесла до ЄРДР дані за фактами порушення окупаційною адміністрацією «ДНР» законів та звичаїв війни в умовах поширення Covid-19.

Про це інформує прокуратура Донецької області інформує у Facebook.

«Прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за фактами порушення окупаційною адміністрацією «ДНР» законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме – в частині невиконання зобов’язань із вживання та проведення профілактичних, запобіжних та медичних заходів, необхідних для запобігання поширенню коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням установлено, що з березня 2020 року керівництво «ДНР», контрольованої Російською Федерацією, ухиляється від виконання своїх прямих зобов’язань щодо захисту цивільного населення: не забезпечує людей тестами на визначення Covid-19, медичними препаратами, засобами особистого захисту та приховує реальний стан зараження коронавірусом. Ситуація погіршується браком медичного персоналу та місць у лікувальних закладах.

Окрім цього, станом на 2 квітня 2020 року окупаційною адміністрацією «ДНР» визнано лише два випадки інфікування коронавірусом. Особам, які мають виразні симптоми Covid-19, встановлюють діагноз «ГРВІ». У деяких випадках діагностика захворювання проводиться лише у представників окупаційної адміністрації та військових. Разом з цим лікарів змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності.

У прокуратурі нагадали, що такі дії, які порушують вимоги ст. ст. 55, 56 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. 75 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І), ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян України на тимчасово окупованій території Донецької області.