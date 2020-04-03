Поліція затримала бойовика, який п’ять років переховувався в РФ

Поліцейські Дружківки спільно з прикордонниками затримали бойовика, який протягом п’яти років переховувався в РФ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Учасника НЗФ виявили співробітники Дружківського відділення поліції та оперативно-пошукового відділу з місцем дислокації населений пункт Краматорськ управління оперативно-розшукової діяльності Східно-регіонального управління Держприкордонслужби України", - йдеться у повідомленні.

Поліція виявила, що 38-річний дружківчанин протягом останніх п’яти років переховувався на території РФ.

На цей час оперативники вже задокументували його причетність до бойовиків і зібрали всю необхідну доказову базу.

Слідство встановило, що в 2014 році озброєний житель Дружківки разом зі спільниками здійснював незаконну фільтрацію на блокпості на виїзді з міста. В його безпосередні обов’язки входило обстеження транспорту, перевірка документів і багажу громадян.

"Одразу після звільнення міста від бойовиків чоловік втік до РФ. Втомившись від переховувань та сподіваючись на безкарність, втікач повернувся наприкінці 2019 року", - зазначили у поліції.

Під процесуальним керівництвом прокуратури учаснику НЗФ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція