Поліція затримала бойовика, який п’ять років переховувався в РФ
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
"Учасника НЗФ виявили співробітники Дружківського відділення поліції та оперативно-пошукового відділу з місцем дислокації населений пункт Краматорськ управління оперативно-розшукової діяльності Східно-регіонального управління Держприкордонслужби України", - йдеться у повідомленні.
Поліція виявила, що 38-річний дружківчанин протягом останніх п’яти років переховувався на території РФ.
На цей час оперативники вже задокументували його причетність до бойовиків і зібрали всю необхідну доказову базу.
Слідство встановило, що в 2014 році озброєний житель Дружківки разом зі спільниками здійснював незаконну фільтрацію на блокпості на виїзді з міста. В його безпосередні обов’язки входило обстеження транспорту, перевірка документів і багажу громадян.
"Одразу після звільнення міста від бойовиків чоловік втік до РФ. Втомившись від переховувань та сподіваючись на безкарність, втікач повернувся наприкінці 2019 року", - зазначили у поліції.
Під процесуальним керівництвом прокуратури учаснику НЗФ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Фото: Нацполіція