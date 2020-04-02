На Донбасі - вісім порушень "тиші", ЗСУ відповідали прицільним вогнем

З початку доби російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Упродовж 2 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили ворожі провокації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усі обстріли окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Зранку ворог застосував 82-мм міномет по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу селища Піски, а згодом випустив 6 мін 120-го калібру по захисниках Павлополя. Позиції неподалік Авдіївки противник обстріляв двічі. З боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Також ворог застосував станковий протитанковий гранатомет з напрямку окупованого Каштанового", - інформують у штабі.

Як повідомляється, по обіді російські найманці двічі вели вогонь по околиці населеного пункту Піски – з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Оборонців Богданівки обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Старогнатівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поінформовано, що на усі обстріли українські військовослужбовці давали жорстку відповідь з наявного озброєння, змушуючи окупантів припинити будь-які активні дії.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - додали у штабі.

Фото: Міноборони