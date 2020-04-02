На Луганщині спіймали ексбойовика "Призрака" та знайшли його схрон

Оперативники Управління карного розшуку спільно з СБУ викрили 43-річного мешканця м. Костянтинівка Донецької області, який у 2014 році брав участь у складі НЗФ, зокрема у батальйоні "Призрак" під керівництвом Мозгового.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Під час проведення слідчими Слідчого управління під процесуальним керівництвом прокуратури першочергових слідчих дій в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», чоловік розповів про те, що він під час бойових дій у 2014 році зробив схрон зі зброєю та боєприпасами», - написала Погукай.

Зі схрону, який було виявлено у полі поблизу с. Біла Гора, Попаснянського району Луганської області, правоохоронцями вилучено автомат АК-74 калібру 5,45 мм та близько 200 набоїв до нього, гранати Ф-1 та РГ-42.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.