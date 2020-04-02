На Луганщині спіймали ексбойовика "Призрака" та знайшли його схрон
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Укрінформ
Оперативники Управління карного розшуку спільно з СБУ викрили 43-річного мешканця м. Костянтинівка Донецької області, який у 2014 році брав участь у складі НЗФ, зокрема у батальйоні "Призрак" під керівництвом Мозгового.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
«Під час проведення слідчими Слідчого управління під процесуальним керівництвом прокуратури першочергових слідчих дій в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», чоловік розповів про те, що він під час бойових дій у 2014 році зробив схрон зі зброєю та боєприпасами», - написала Погукай.
Слідство триває. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.