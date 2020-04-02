Обстріл Новотошківського: снаряд окупантів впав біля школи

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій інформує про обстріл, який здійснили поблизу школи і житлового будинку у Новотошківському.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зазначається, що 1 квітня о 17:51 з боку с. Голубівського на території ОРЛО зафіксовано обстріли з мінометів території смт. Новотошківського (Попаснянський район, Луганська область), що розташоване поблизу лінії розмежування.

Як повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил, обстріл здійснено збройними формуваннями країни-агресора - Російської Федерації.

Згідно з уточненням Луганської обласної ВЦА, один снаряд калібру 120 мм упав на відстані близько 6 метрів від п’ятиповерхового будинку на вул. Олега Ватажка та впритул до території Новотошківського НВК №10.

У зв’язку з карантином навчальний процес зараз відбувається дистанційно, тому постраждалих внаслідок обстрілу не було.

"Інформацію про цей інцидент буде передано представникам міжнародної спільноти та міжнародним посередникам для забезпечення заходів реагування щодо держави-окупанта". - йдеться у повідомленні.

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Всього упродовж 1 квітня збройні формування РФ 13 разів порушили взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 квітня були поранені двоє наших військових. Завдяки оперативній роботі військово-медичного закладу їм надано належну медичну допомогу.

«Дані факти є грубим порушенням домовленостей про припинення вогню і створюють пряму загрозу для життя цивільного населення, дітей. Українська сторона робить усе можливе, аби виконати свої зобов’язання у рамках «мінського процесу» і забезпечити сталий мир на Донбасі. Ми прагнемо безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій, адже сотні тисяч наших людей хочуть повернутися додому. Але забезпечити прогрес у врегулюванні неможливо, доки триває вогонь. Ми зі свого боку безапеляційно дотримуємось «тиші», при цьому ворог не полишає спроб провокацій. Припинення вогню має бути дзеркальним, а не одностороннім з нашого боку. Ті, хто обстрілює житлові будинки і школи, точно не хочуть миру і точно не думають про людей, які перебувають на тих теритоіях, вони свідомо блокують будь-який рух, в тому числі й спроби міжнародних організацій портрапити на тимчасово окуповані території», - цитує пресслужба віце-прем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.