Розвідка доповіла про втрати окупантів у березні: пів сотні загиблих і 113 поранених

У березні втрати російсько-окупаційних військ становили 51 загиблий, 113 поранених та травмованих.

Такі дані наводить пресцентр ООС.

«За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий місяць склали:

загиблі – 51 окупант; поранені та травмовані – 113 окупантів», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил знищили десять одиниць техніки противника: міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат та чотири військові автомобілі.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців підрозділи ОС завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.