Біля Станиці бойовики не пропустили в окуповані райони понад 40 осіб – ОБСЄ

На КПВВ поблизу Станиці Луганської спостерігачі ОБСЄ виявили близько 45 осіб, яких бойовики не впускали до окупованих районів Донбасу.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ на основі інформації, яка надійшла від моніторингових команд станом на вечір 31 березня, передає кореспондент Укрінформу.

"У Луганській області СММ зауважила, що КПВВ поблизу Станиці Луганської та відповідний блокпост збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської також залишалися закритими через спалах Covid-19. На КПВВ спостерігачі знову бачили близько 45 людей (переважно жінки різного віку, а також 2 дітей), які, за повідомленнями, очікували на перехід до непідконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Як зазначається, бойовики повідомили місії, що їм наказано нікого не пропускати.

"На блокпості за 200 м на південь від мосту біля Станиці Луганської двоє членів збройних формувань порізно повідомили, що вони не знали про цивільних осіб, які чекали на зазначеному КПВВ, щоб потрапити до непідконтрольних урядові районів. Вони також додали, що "їм суворо наказано нікого не пропускати" через блокпост, у тому числі цивільних осіб із "пропискою" та представників СММ", - інформують спостерігачі.

Як зазначається у звіті, усі КПВВ на Донбасі закриті з 22 березня. Блокпости російських збройних формувань у Донецькій та Луганській областях закриті з 21-го та 23 березня відповідно.

Фото: ОБСЄ