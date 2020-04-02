Окупанти на Донбасі продовжують перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ

Бойовики російських збройних формувань протягом 31 березня та 1 квітня продовжували перекривати патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ доступ до окупованих районів Донбасу.

Про це повідомляється в опублікованому в середу ввечері оперативному звіті CММ ОБСЄ № 7/2020, передає власний кореспондент Укрінформу.

"31 березня та 1 квітня члени збройних формувань знову не пропускали патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів офіційним дорожнім коридором", - ідеться у звіті.

Як зазначається, у ці два дні на блокпості за 200 м на південь від мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) бойовики російських окупаційних військ не дозволили патрулям СММ пройти до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на "накази від керівництва".

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"Ці регулярні заборони доступу Місії на блокпостах збройних формувань під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області. Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - наголосили в СММ ОБСЄ.