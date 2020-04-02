ОБСЄ зафіксувала за добу на Донбасі майже 150 вибухів

У вівторок, 31 березня, СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі: 125 вибухів у Донецькій області та 20 - на Луганщині.

Про це повідомляється в оприлюдненому 1 квітня щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (близько 125), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 405 вибухів)", - ідеться у звіті.

Як указується, більшість порушень виявлено в районах на захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), у районі Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) та на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (орієнтовно 20 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (34 вибухи)", - зазначають спостерігачі.

Режиму припинення вогню здебільшого порушували на схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північний захід від н. п. Красний Лиман (непідконтрольний урядові, 30 км на північний захід від Луганська).

Згідно зі звітом, 31 березня, здійснюючи моніторинг на ділянці розведення в районі Станиці Луганської, СММ констатувала там спокійну ситуацію. Водночас упродовж дня між новим прольотом мосту і блокпостом російських збройних формувань на південь від мосту перебували четверо бойовиків із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК".

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Окрім того, вказується, що ввечері 30 березня камера місії в Золотому зафіксувала 5 вибухів невизначеного походження, 10 невизначених боєприпасів, що пролетіли, та освітлювальну ракету на відстані 2–3 км на північний схід (за оцінкою, все це - поза ділянкою розведення в районі Золотого, проте в межах 5 км від її краю).

"Упродовж дня 31 березня, за спостереженнями Місії, біля південного краю ділянки розведення перебували двоє членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК")", - додали в СММ.