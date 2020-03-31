На Донбасі сім порушень "тиші", окупанти гатять із мінометів 120 калібру

З початку доби російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Противник сім разів обстріляв наші позиції, використовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, переважну більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, по околицях Красногорівки та Пісків окупанти випустили загалом 30 мін з мінометів 120 калібру. Неподалік Кам’янки бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а по позиціях поблизу Авдіївки - ще й зі стрілецької зброї.

Позиції ОС поблизу Опитного російські найманці обстріляли з великокаліберного кулемета, а оборонців Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

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На збройні провокації українські військові відреагували прицільним вогнем у відповідь, зазначають у штабі ООС.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 120 мм та протитанкового ракетного комплексу обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Новотошківського.

"Сьогодні, 31 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці дістали поранення, ще один - мінно-вибухову травму", - інформують у пресцентрі.

Водночас, за даними розвідки, 30 березня втрати російських окупантів становили 4 особи, додали у штабі.

Як повідомлялося, сьогодні на Луганському напрямку в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації два військовослужбовці Збройних сил України дістали поранення.

Крім того, в районі Катеринівки, що на Луганщині, український військовослужбовець підірвався на протипіхотній міні. Його госпіталізовано у тяжкому стані.

Фото: МОУ