На Донбасі внаслідок обстрілу поранені двоє бійців

У районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Сьогодні на Луганському напрямку в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації два військовослужбовці Збройних сил України дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуаційною технікою поранених оперативно доправлено до військово-медичного закладу.

У штабі ООС наголосили, що українські військовослужбовці вогнем у відповідь придушили ворожу активність.

"На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - заявляють у штабі.

Раніше повідомлялося, що 31 березня в районі Катеринівки, що на Луганщині, український військовослужбовець підірвався на протипіхотній міні. Пораненого бійця евакуювали до лікувального закладу у тяжкому стані.

За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Фото: ООС