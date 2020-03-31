Українські військові отримали відремонтовані САУ "Гвоздика"
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
«ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав Збройним силам України чергову партію з 5 відремонтованих самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика"», - йдеться в повідомленні.
За інформацією заступника гендиректора Укроборонпрому з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігоря Фоменка, ремонтні роботи було виконано згідно з договором про державні гарантії за 2019 рік, реалізація якого закінчується у червні поточного року.
Як зазначається, в умовах карантину Шепетівський ремонтний завод був змушений вийти на простій, але частина працівників, задіяних у виконанні ДОЗ, вправно виконувала свою роботу із дотриманням безпекового режиму. Загалом у першому кварталі 2020 року Шепетівський ремонтний завод відвантажив Міністерству оборони України 20 відремонтованих одиниць техніки, з них 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" та 4 самохідних гаубиць 2С3М "Акація".
Фото: ДС.