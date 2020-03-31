Українські військові отримали відремонтовані САУ "Гвоздика"

Шепетівський ремонтний завод передав Збройним силам України п’ять відремонтованих самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав Збройним силам України чергову партію з 5 відремонтованих самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика"», - йдеться в повідомленні.

За інформацією заступника гендиректора Укроборонпрому з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігоря Фоменка, ремонтні роботи було виконано згідно з договором про державні гарантії за 2019 рік, реалізація якого закінчується у червні поточного року.

Як зазначається, в умовах карантину Шепетівський ремонтний завод був змушений вийти на простій, але частина працівників, задіяних у виконанні ДОЗ, вправно виконувала свою роботу із дотриманням безпекового режиму. Загалом у першому кварталі 2020 року Шепетівський ремонтний завод відвантажив Міністерству оборони України 20 відремонтованих одиниць техніки, з них 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" та 4 самохідних гаубиць 2С3М "Акація".

Фото: ДС.