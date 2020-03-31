Хворих на коронавірус у лавах ЗСУ немає, на ізоляції – 151 особа

Станом на ранок 31березня епідеміологічна ситуація в Збройних Силах України є контрольованою, хворих на коронавірус серед військовослужбовців ЗСУ не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 31 березня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19 не зареєстровано.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 151 особа.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 86 осіб», йдеться у повідомленні.

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Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 30 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.