Берлін і Париж закликали окупантів надати доступ в ОРДЛО міжнародним організаціям

В умовах епідемії коронавірусу ще більш нагальним стає припинення вогню на Донбасі та надання безперешкодного доступу співробітникам міжнародних безпекових і гуманітарних організацій.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ ФРН і Франції, країн-членів "нормандської четвірки".

"Франція та Німеччина дуже стурбовані обмеженнями, накладеними збройними формуваннями в районах, які не контролюються урядом (України - ред.), на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ з 21 березня 2020 року. Спалах коронавірусноїї пандемії не повинен слугувати приводом для перешкоджання свободі руху СММ та реалізації її мандату. СММ повинна мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ на всю територію України, включаючи території, які не контролюються урядом. Росія повинна чинити свій вплив для забезпечення безпечного і безперешкодного доступу", - йдеться у заяві.

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Міністри двох країн також закликають скасувати всі обмеження доступу до непідконтрольних Києву територій для представників ООН, неурядових організацій та Міжнародного комітету Червоного Хреста. МКЧХ, відповідно до рішень останнього саміту глав держав та урядів у нормандському форматі, повинен мати повний і безперешкодний доступ до затриманих у ході конфлікту осіб у непідконтрольних уряду районах.

Водночас Франція та Німеччина вітають відновлення діяльності Донецької фільтраційної станції, яка забезпечує водопостачання для сотень тисяч людей. І вимагають від усіх сторін вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпечних умов праці персоналу важливих інфраструктурних об’єктів, щоб забезпечити продовження їньої роботи.

"Тоді як пандемія коронавірусу є історичним викликом для міжнародної спільноти, ми повинні продовжувати брати активну участь у наших зусиллях щодо подолання поточних насильницьких конфліктів. Що стосується конфлікту на сході України, Франція та Німеччина закликають усі сторони взяти на себе відповідальність з огляду на велику небезпеку для здоров'я людини", - йдеться у заяві.

Її підписанти закликають всі сторони конфлікту на сході України виконувати заклик генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша припинити вогонь у зонах конфліктів та війн по всьому світу в умовах пандемії.

Вони нагадали про необхідність реалізації висновків саміту в нормандському форматі від 9 грудня 2019 року, зокрема стосовно очікуваної домовленості щодо подальших перехідних пунктів, зон роз'єднання, проєктів із розмінування та нового обміну полоненими.

Франція та Німеччина продовжують підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, підкреслюється у заяві. Міністри запевняють, що залишаються відданими стійкому і мирному вирішенню конфлікту на основі повної імплементації мінських домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська заборонили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через свої блокпости на окупованій території Донецької області.

Станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.