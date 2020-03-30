Окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ: один військовий загинув, четверо поранені

Станом на 18. 00 30 березня російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один військовослужбовець ЗСУ загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

По позиціях Об’єднаних сил у районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети, загалом випустивши 22 міни.

Захисників Пісок ворог обстріляв двічі – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Оборонців Авдіївки обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

По оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Фото: Міноборони