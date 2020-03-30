Окупанти чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, двоє військових поранені

Російські окупаційні війська від початку доби 30 березня обстріляли позиції українських захисників поблизу Водяного, Лебединського, Новолуганського та Шумів. Двоє українських військових поранені.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів окупаційних військ двоє українських військових отримали поранення. Воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу», - повідомив речник.

За словами Шаравари, на Маріупольському напрямку вранці противник випустив 12 мін 82 калібру по позиціях українських військових у районі Водяного та Лебединського. Крім того, півтори години вів обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Шумів на Луганському напрямку, використовуючи гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Також з аналогічного озброєння, з боку окупованого Доломітного, противних обстріляв українські позиції неподалік Новолуганського.

Речник запевнив, що підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь російським найманцям з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.