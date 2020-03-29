Окупанти гатили із мінометів 82 калібру по позиціях ЗСУ біля Луганського

Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Про це на брифінгу у неділю поінформував речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, 29 березня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення", - сказав він.

За словами речника, о 08.35 окупанти почали обстрілювати захисників селища Березове, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Крім того, після 09.45 впродовж півгодини з напрямку від села Калинівка російсько-окупаційні війська випустили 7 мін 82-го калібру по оборонцях смт Луганське, зазначив Гуцуляк.

"За наявною інформацією, бойових втрат серед захисників України внаслідок прицільного ворожого вогню немає", - поінформував він.

Речник МОУ наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на Сході України.

Фото: ООС