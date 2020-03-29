В українській армії випадків коронавірусу немає, на ізоляції – 172 особи

У Збройних силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу Covid-19 не зареєстровано.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"На 07.00 29 березня в Збройних Силах України випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу Covid-19 не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 172 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.