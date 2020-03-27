На Чернігівщині військові випробовують вітчизняний 120-мм міномет

На військовому полігоні селища Гончарівське в Чернігівській області проводяться випробування дослідних зразків міномета МП-120 калібром 120 мм, покликаного замінити радянські аналоги, що були в ЗСУ на озброєнні.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"На загальновійськовому полігоні поблизу селища Гончарівське, що на Чернігівщині, за участі військових спеціалістів Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки тривають державні випробування дослідних зразків міномету МП-120. Новий міномет МП-120 калібром 120 мм, розроблений українськими виробниками, має на меті замінити радянські аналоги, які були на озброєнні української армії, вітчизняним продуктом з численними доробками", - ідеться у повідомленні.

Розповідається, що міномет МП-120 призначений для знищення та придушення навісним вогнем живої сили і вогневих засобів противника, розташованих як відкрито, так і в укриттях польового типу, на крутих зворотних схилах висот, у глибоких лощинах, ущелинах та лісах, а також руйнування окопів, траншей, легких дерево-земляних споруд та ін.

Властивості міномета дозволяють підтримувати механізовані підрозділи в бою, відбивати атаки противника вдень і вночі.

За результатами випробувань буде прийнято рішення щодо можливості прийняття міномету МП-120 на озброєння Збройних Сил України.

Фото: ЗСУ.