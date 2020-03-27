Окупанти на Донбасі гатять із заборонених мінометів

Російські окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції українських військових на Донецькому напрямку. Втрат наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Вранці противник випустив шість мін 82 калібру, а також використовував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу позицій українських військових поблизу Талаківки. Також з 82 мм міномету, автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл наших позицій в районі Павлополя», - повідомив речник.

Крім того, за словами Шаровари, російські окупанти відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Пісків, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів станом на 12.00 немає.

Фото: RFE/RL