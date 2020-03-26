Сили ООС на Донбасі отримали партію медзасобів для протидії коронавірусу

До підрозділів Об’єднаних сил надійшли костюми біологічного захисту, швидкі тести та апарати штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Військові медики отримали сорок костюмів біологічного захисту вітчизняного виробництва, які забезпечують надійну ізоляцію особи від інфікування. Дані засоби призначені для багаторазового використання. Також Командування медичних сил ЗС України передало понад 1300 одиниць швидких тестів для виявлення інших захворювань, таких як ВІЧ, гепатит, сифіліс. Перевірка на ці інфекції є обов’язковою при важких пневмоніях», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом арсенал військових медиків зі складу Об’єднаних сил поповнять 16 апаратів штучної вентиляції легень виробництва ФРН. Їх планується використовувати для організації інтенсивної терапії осіб, у разі ускладнення у вигляді пневмоній через інфікування коронавірусом.

«На даний час в районі проведення операції Об’єднаних сил випадків захворювання або підозри на коронавірусну інфекцію серед військовослужбовців немає», - повідомив начальник відділу медичного забезпечення ОКП ОС Олександр Авраменко.

В пресслужбі також повідомили, що в частинах та підрозділах розпочато вибіркове тестування посадових осіб, які за родом діяльності мають найбільше контактів з іншими людьми. За дві попередні доби спеціальними бригадами бактеріологів перевірено близько 130 військовослужбовців.

«Робота в цьому напрямку триватиме й надалі», - запевнили в штабі.

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Загалом в Об’єднаних силах продовжується планове накопичення майна, призначеного для протидії поширенню захворювання та, за потреби, лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Забезпечення здійснюється як від державних органів, так і від волонтерських організацій.

Фото: пресслужба штабу ООС