На Донеччині двох депутатів селищної ради підозрюють у посяганні на цілісність України

У Донецькій області двом депутатам селищної ради повідомлено про підозру у посяганні на зміну державних кордонів України.

Про це 24 березня повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області депутатам Миронівської селищної ради Бахмутського району повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року два депутати розглянули внесене до повістки дня сесії питання проведення на території смт. Миронівський незаконного референдуму щодо визнання державної самостійності «ДНР» та надалі особисто позитивно проголосували за вказане рішення.

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На теперішній час до Краматорського міськсуду спрямовані клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави.