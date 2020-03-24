Новий БТР "Отаман" пройшов ходові випробування на бездоріжжі

Новий БТР "Отаман 6x6", розроблений приватною компанією "Практика" пройшов ходові випробування.

Про це повідомляє Defense Express.

"Новий БТР "Отаман 6x6", який розроблений приватною компанією "Практика" пройшов черговий етап заводських випробувань ходових властивостей машини на бездоріжжі", - зазначається у повідомленні.

"Отаман 6x6" - повністю нова розробка, яка ввібрала в себе останні тенденції розвитку колісної бронетехніки: підвищений бронезахист, наявність мінозахисту, великий запас вантажопідйомності (для встановлення додаткової композитної броні та важкого обладнання, наприклад, бойового модуля), модульність, максимальна мобільність, та високий ступінь цифровізації. Цей проєкт був розроблений компанією "Практика" для Збройних сил України, зокрема для Морської піхоти України, відповідно до спільного рішення з Міноборони.

При повній масі у 23 т, "Отаман 6x6" розганяється до 110 км/год завдяки дизельному двигуну Deutz TCD 2015 з потужністю у 558 к.с. та крутним моментом у 2080 Нм, а також автоматичній коробці передач Allison 4500 SP.

В арсеналі "Отаман 6x6" 30-мм автоматична гармата, що має скорострільність у 330 пострілів на хвилину, кулемет та автоматичним гранатомет. Також БМ-3М "Штурм" оснащений високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр" від ДККБ "Луч", що здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 км.

Вперше ця бойова машина була представлена на міжнародній виставці "Зброя та Безпека-2019".