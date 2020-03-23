В "Л/ДНР" безпідставно закрили пункти пропуску зі свого боку - Мінреінтеграції

Окупаційні адміністрації ОРДЛО повністю закрили КПВВ зі свого боку: на донецькій ділянці – з 21 березня, на луганській – з 23 березня.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму сайті.

«Свої рішення вони мотивували бажанням «захиститися» від проникнення коронавірусу з вільної частини України. При цьому ділянка українсько-російського кордону, який тимчасово контролюють окупаційні сили, залишається відкритою для перетину, - зазначають в Мінреінтеграції.

У відомстві звертають увагу, що у Росії на момент початку блокування лінії дотику з боку ОРДЛО було у 7 разів більше офіційно підтверджених випадків коронавірусу, ніж в Україні. Випадок зараження підтверджений і в окупованому Криму.

«Публічно окупаційні адміністрації ОРДЛО заявляють, що на тимчасово окупованих територіях випадків зараження немає. Вони навіть школи до останнього часу не закривали. Але, за наявними даними, ситуація там складна. Причому настільки, що працівники місцевих окупаційних органів почали масово вивозити свої родини до Росії» - прокоментував віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

За даними Мінреінтеграції, мешканці ОРДЛО налякані і невдоволені діями очільників псевдореспублік, які піддають небезпеці дітей і літніх людей заради створення пропагандистської картинки, вигідної російським кураторам.

«Звичайно, ми стурбовані з цього приводу. Якщо ми побачимо, що окупаційна влада в ОРДЛО і в Криму не виконує свої зобов’язання щодо захисту населення під час епідемії, ми будемо звертати на це увагу міжнародної спільноти і діяти, виходячи з наявних ресурсів. Адже там також є наші громадяни» - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня буде повністю припинено авіасполучення і пасажирські перевезення.