Втрати окупантів на Донбасі: за тиждень - 13 вбитих

За минулий тиждень втрати окупантів на Донбасі становлять 13 вбитих та 22 поранених і травмованих.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали: загиблі – 13 осіб; поранені та травмовані – 22 особи", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти втратили три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення та два автомобіля типу "Урал".