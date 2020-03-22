Втрати окупантів на Донбасі: за тиждень - 13 вбитих

Втрати окупантів на Донбасі: за тиждень - 13 вбитих

Укрінформ
За минулий тиждень втрати окупантів на Донбасі становлять 13 вбитих та 22 поранених і травмованих.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали: загиблі – 13 осіб; поранені та травмовані – 22 особи", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Коронавірус може змінити ситуацію з війною на Донбасі — Резніков

Також окупанти втратили три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення та два автомобіля типу "Урал".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-