Окупанти один раз порушили “тишу” із мінометів 82 мм калібру, втрат немає

Окупанти один раз порушили “тишу” із мінометів 82 мм калібру, втрат немає

Укрінформ
Станом на 18.00 22 березня російсько-окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, втрат серед українських військових немає.

Про це пресцентр штабу ОС повідомляє у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначається у повідомленні.

Противник обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

Внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Фото: RFE/RL

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