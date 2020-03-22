Окупанти один раз порушили “тишу” із мінометів 82 мм калібру, втрат немає

Станом на 18.00 22 березня російсько-окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, втрат серед українських військових немає.

Про це пресцентр штабу ОС повідомляє у Facebook. "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначається у повідомленні. Противник обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін. Читайте також: Окупанти випустили п'ять мін поблизу Водяного - Міноборони Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. Внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Фото: RFE/RL