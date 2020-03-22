Кулеба показав, як у Китаї вантажать для України засоби протидії коронавірусу
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Укрінформ
В аеропорту китайського міста Гуанчжоу відбувається завантаження літака Збройних Сил України засобами боротьби з коронавірусом.
Відповідне відео розмістив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Депутат Андрій Мотовиловець, наші дипломати, члени екіпажу та китайські працівники завантажують тести та інші речі потрібні для боротьби з коронавірусом в Україні… Всі поспішають», - написав очільник МЗС.
За його словами, ще треба вирішити багато питань, щоб вантаж якнайшвидше опинився в Україні.
«Питання на контролі президента Володимира Зеленського», - додав Кулеба.
Як повідомлялося, військовий літак Іл-76 вилетів до Китаю по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою.