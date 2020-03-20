На Донбасі поранені троє українських військових

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів: поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін; неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета; поруч з Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували чергові вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу.