На Донбасі виявили схрон зі зброєю, викраденою у 2014 році з Криму

На Луганщині співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження, викраденими у 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим.

Про це повідомляє СБУ.

«На Луганщині у межах проведення заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження, викраденими у 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим. Зі схованки, прихованої у лісосмузі поблизу одного із населених пунктів Новопсковського району, оперативники вилучили протитанковий гранатомет РПГ-22, дві осколкові гранати РГ-42, два автомати АК-74 та велику кількість набоїв різного калібру», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, схрон ще у 2014 році облаштував учасник одного із незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Бойовик мав подвійне громадянство України та РФ і на той час мешкав на Луганщині. Сепаратист контактував із представниками російських спецслужб та ймовірно причетний до підриву моста у селі Підгорівка Старобільського району.

Наразі на місці знахідки тривають слідчі дії.