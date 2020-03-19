Міністр оборони і начальник Генштабу відвідали "гарячі" ділянки на Донбасі

Міністр оборони Андрій Таран та начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак у районі проведення ООС відвідали найбільш "гарячі" ділянки на лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Міністр оборони України та начальник Генерального штабу відвідали наші позиції на тих ділянках вздовж лінії розмежування, де ворог останнім часом проявляє найбільшу активність. Під час перебування на КПВВ «Станиця Луганська» найбільша увага зверталась на дотримання прийнятих на державному рівні вимог та рекомендацій щодо запобігання поширенню респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, військове керівництво обговорило запровадження дієвих заходів щодо збереження життя та здоров’я особового складу, підтримання необхідного рівня боєздатності підрозділів у районі проведення Операції в умовах оголошених карантинних заходів. Наголошувалося на практичних кроках недопущення поширення інфекції в підрозділах при проведенні ротаційних заходів та під час виконання завдань у місцях великого скупчення людей.

Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко доповів про поточну ситуацію в районі відповідальності, кількісний склад та характер дій противника та навів останні факти порушень російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню.

Крім того, під час візиту керівництво Міноборони оцінило перспективи реалізації інфраструктурних проєктів: оглянуло як уже створені об’єкти, так і ті, що перебувають у стані будівництва чи лише на стадії проєктної документації.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.

Фото: ООС.